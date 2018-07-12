Сценарий под корпоративный ролик в современном видеоформате

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Закрыт6 заявок161 просмотр

Нужно написать сценарий для корпоративного фильма (для очень крупной корпорации) длительностью 3 минуты.

Видео будет в формате современном формате HUD.

В обязанности сценариста входит

1. предложение 3 концепций фильма

2. Написание сценария с видеорядом и текстом для озвучки

3. Контроль исполнения сценария вместе с проект менеджером по ходу работ фильма.

 

Примеры фильма для клиента что им нравится.

https://www.youtube.com/watch?v=cmbvuiV-Gt4на 4.15 начинается https://www.youtube.com/watch?v=wj04n384hHchttps://mercator.ru/works/gosa-2016_147/

Ждем ваши работы.

7 лет назад
sintezis
Инна 
53 года
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
4 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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