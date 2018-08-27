Несколько текстов для видео роликов о Hyundai Getz

  1. Биржа фриланса
  2. Сценарии
Завершен5 заявок218 просмотров

Требуется написать 2 текста, которые будут использоваться в качестве сценариев для съемки видеообзоров автомобиля Hyundai Getz.

7 лет назад
MCX
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$80
1 день
Сотрудничаю с Александром на постоянной основе. Все задания выполняет в четком соответствии с техническими заданиями. За время совместной работы "загружал" разными темами, работы всегда на высоком уровне. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
С Александром очень приятно работать. Всегда четкая постановка задачи, своевременная и достойная оплата. Выражаю благодарность за интересный проект и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
ТОП-5
Сценарии

  • Похожие заказы

  • Сделать свою настольную игру, типа Монополии только на тему нашего ПАО

    Разработать концепт (сценарий) игры где все "круто" просчитано и все связано с Милиатри Холдингом чтобы люди (сотрудники или акционеры) могли собираться и играть в нее нужно недорого опалта ...

    Сценарии1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Сценарий под корпоративный ролик в современном видеоформате

    Нужно написать сценарий для корпоративного фильма (для очень крупной корпорации) длительностью 3 минуты. Видео будет в формате современном формате HUD. В обязанности сценариста входит 1. предложение 3 концепций фильма 2. Написание ...

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сценарии для роликов Youtube

    Требуются сценарии для канала youtube. Канал русскоязычный. Тематика канала: хоррор, ужасы, неопознанное, мистика (пример: 10 самых страшных..., 5 опасных..., 7 ужаснейших...) Нужно составление сценария для видео, которое будет ...

    Сценарии10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сценарий для видеоролика

    Здравствуйте! Нужен сценарий для видеоролика – обзор по материалам страницы https://goo.gl/BW7jRG  Видео: закадровый мужской голос, вставки фото и видео.   Стиль: неформальный, информационный;  Хронометраж: 4-5 минут;  Аудитория: женщины 25-45 лет;  ...

    Сценарии3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сценарий для игры а аниме сеттинге

    Мы разрабатываем игру пазл-новелла ориентированную на небольшие эпизоды в каждом из которых свои персонажи и история. Игра выполняется в +- аниме стилистике. Наша целевая аудитория: любители аниме и азиатский рынок.   Если у вас есть ...

    Сценарии6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу сценариста

    Ищу талантливого сценариста, для доработки уже написанного сценария. Нужен человек, имеющий опыт в написании сценария для постановочных фильмов/видео. Так же, большим плюсом будет опыт работы с жанром хоррор.

    Сценарии9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сценарий креативного (желательно вирусного) видеоролика

    Надо придумать креативный сценарий рекламного вирусного видеоролика для автосалона, с использованием проходящего сейчас ЧМ по футболу. Съёмки будут осуществляться в Москве, поэтому можно в идее задействовать реальных болельщиков с улицы, можно какие-то конкурсы/механики с ...

    Сценарии7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад