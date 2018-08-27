Нужен сценарий на съемку под инстаграмм Жанр смешное интересное видео про шкур
Несколько текстов для видео роликов о Hyundai Getz
Требуется написать 2 текста, которые будут использоваться в качестве сценариев для съемки видеообзоров автомобиля Hyundai Getz.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сценарии7 заявокЗакрыт7 лет назад
Через голосовые сообщения например в WhatsApp проводим интервью о компании, на основании которого вы пишите сценарии к анимированной видео презентации.Сценарии5 заявокЗакрыт7 лет назад
Разработать концепт (сценарий) игры где все "круто" просчитано и все связано с Милиатри Холдингом чтобы люди (сотрудники или акционеры) могли собираться и играть в нее нужно недорого опалта ...Сценарии1 исполнительЗавершен7 лет назад
Нужно написать сценарий для корпоративного фильма (для очень крупной корпорации) длительностью 3 минуты. Видео будет в формате современном формате HUD. В обязанности сценариста входит 1. предложение 3 концепций фильма 2. Написание ...Сценарии6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $10
Написать сценарий видеоролика на 4-5 минут для ортопедического кресла (основа есть нужно грамотно переработать). Обязателен опыт по написанию статей на тему массажа, ортопедии.Сценарии4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуются сценарии для канала youtube. Канал русскоязычный. Тематика канала: хоррор, ужасы, неопознанное, мистика (пример: 10 самых страшных..., 5 опасных..., 7 ужаснейших...) Нужно составление сценария для видео, которое будет ...Сценарии10 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Нужен сценарий для видеоролика – обзор по материалам страницы https://goo.gl/BW7jRG Видео: закадровый мужской голос, вставки фото и видео. Стиль: неформальный, информационный; Хронометраж: 4-5 минут; Аудитория: женщины 25-45 лет; ...Сценарии3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Мы разрабатываем игру пазл-новелла ориентированную на небольшие эпизоды в каждом из которых свои персонажи и история. Игра выполняется в +- аниме стилистике. Наша целевая аудитория: любители аниме и азиатский рынок. Если у вас есть ...Сценарии6 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищу талантливого сценариста, для доработки уже написанного сценария. Нужен человек, имеющий опыт в написании сценария для постановочных фильмов/видео. Так же, большим плюсом будет опыт работы с жанром хоррор.Сценарии9 заявокЗакрыт7 лет назад
Надо придумать креативный сценарий рекламного вирусного видеоролика для автосалона, с использованием проходящего сейчас ЧМ по футболу. Съёмки будут осуществляться в Москве, поэтому можно в идее задействовать реальных болельщиков с улицы, можно какие-то конкурсы/механики с ...Сценарии7 заявокЗакрыт7 лет назад