Сценарий для видео-кейса по маркетингу

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Закрыт3 заявки177 просмотров

Требования к исполнителю:

  • успешный опыт создания сценариев, отличное понимание всех составляющих удачного ролика;
  • экспертные знания и опыт работы в области интернет-маркетинга, рекламы и PR;
  • грамотность и отличное знание русского языка, владение языком ЦА на профессиональном уровне;
  • наличие портфолио;
Пример формата видео: https://youtu.be/6ixlLc9IsFM
7 лет назад
k_novikova
Кристина 
32 года
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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