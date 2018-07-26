Сценарий для видео-кейса по маркетингу

Мы разрабатываем игру пазл-новелла ориентированную на небольшие эпизоды в каждом из которых свои персонажи и история. Игра выполняется в +- аниме стилистике. Наша целевая аудитория: любители аниме и азиатский рынок. Если у вас есть ...