Придумать сюжет для иллюстратоции. Историю и концепцию.

Разрабатываем приложения в котором пользователь будет отмечать прогресс выполнения проекта.

Нужна креативная помощь в создании истории по которой будет создаватьс карта-иллюстрация.

Например тема "Морские приключение.". Нужно придумать, что будет на иллюстрации. 1-10 шагов - порт и море, еще детали. 10-15 - плывем по морю , втстретили пиратов. Уехали. И так далее".