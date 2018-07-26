Придумать сюжет для иллюстратоции. Историю и концепцию.

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Закрыт8 заявок245 просмотров

Разрабатываем приложения в котором пользователь будет отмечать прогресс выполнения проекта. 

Нужна креативная помощь в создании истории по которой будет создаватьс карта-иллюстрация. 

Например тема "Морские приключение.". Нужно придумать, что будет на иллюстрации. 1-10 шагов - порт и море, еще детали. 10-15 - плывем по морю , втстретили пиратов. Уехали. И так далее".

7 лет назад
roma4ke
37 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

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