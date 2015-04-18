Сделать 30 очень простых коллажей

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен25 заявок362 просмотра

Требуется сделать 30 простых коллажей по художественным и анимационным фильмам. Постоплата.

Требования:

-базовое знание Photoshop

-хороший интернет

-богатая фантазия и юмор

-хорошее знание популярных аниме, западной анимации, кино и сериалов

-ответственность и желание учиться

Работа отлично подойдет тем, кто только начинает осваивать Photoshop

10 лет назад
RINegade
Ринат 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Suhotcheva
Алина 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$15
10 дней
Алина работает быстро и качественно. Рекомендую!
Приятно было сотрудничать, хороший заказчик. ТЗ четкое и понятное, оплата вовремя.

Заявки фрилансеров

Suhotcheva
Алина 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад