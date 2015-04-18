Сделать 30 очень простых коллажей

Нужно обработать 25 фото - постановочные, портретные и разные, любительские. Поработать с лицом - морщины, цвет, подбородок. Вообщем, убрать лишнее, но и чтобы смотрелось естественно. Некоторые ЧБ - нужно улучшить качество, тоже поработать с лицом.