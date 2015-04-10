Обработка фото на документ

Имеются 3 обнообразных фото 3x4, сделанные в спешке в метрополитене. Качество плохое.

Отсканировал в разрешении 1200DPI, всё ужасно - имеются артефакты от скана, цвет кожи,резкость, такое фото не подойдет. Возможность сделать фото заново нет(вахта), а необходимость в нём имеется.

Требуется: из 3 фото слепить одно и *оживить* его, для документа.

+ поменять верхнюю одежду,для другого фота.

Итого: На выходе 2 цифровых фото 3х4 хорошего качества.

Обращаюсь к вам с надеждой и верой в чудо.