Обработка фото на документ

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен14 заявок212 просмотров

Имеются 3 обнообразных фото 3x4, сделанные в спешке в метрополитене. Качество плохое.

Отсканировал в разрешении 1200DPI, всё ужасно - имеются артефакты от скана, цвет кожи,резкость, такое фото не подойдет. Возможность сделать фото заново нет(вахта), а необходимость в нём имеется.

Требуется: из 3 фото слепить одно и *оживить* его, для документа.

+ поменять верхнюю одежду,для другого фота.

Итого: На выходе 2 цифровых фото 3х4 хорошего качества.

Обращаюсь к вам с надеждой и верой в чудо.

10 лет назад
Vladimir_Gromov
Владимир 
43 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$29
1 день
Сделал хорошие фотографии, из ужасного материала! Большое спасибо! Быстро, качественно. Рекомендую.
Очень рад что довелось сотрудничать с таким работодателем, выдает четкое, понятное ТЗ, адекватно оценивает сроки и сложность работ, рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

zim22190
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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