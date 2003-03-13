Обработка фотографий для интернет-магазина ювелир. компании

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт27 заявок368 просмотров

требования:

1. компоновка изделия из нескольких кадров (с разными точками фокуса).

2. устранения дефектов изделия и шумов

3. улучшение светотеневого рисунка

4. обработка камней

5. цветокоррекция

6. обтравка, постановка на фон, добавление теней/увеличения (при необходимости)

7. оптимизация для web

10 лет назад
avroragold
Иванов 
50 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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