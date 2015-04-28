Обработка 3-5 фото

Есть (пока нет, но будут в ближ.время) 3-5 фото человека - парочка в полный рост, 2-3 - бюст. Фото сняты в домашних условиях (не студия) зеркалкой с внешней вспышкой.

Что нужно: отретушировать фото (кожа и т.д.) и полностью убрать фон (неоднородный). То есть на выходе нужно получить отретушированное фото без фона (на прозрачном фоне).

Бюджет неопределен, потому предлагайте Ваши цены и делитесь ссылками на портфолио.