Обработка 3-5 фото

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен39 заявок405 просмотров

Есть (пока нет, но будут в ближ.время) 3-5 фото человека - парочка в полный рост, 2-3 - бюст. Фото сняты в домашних условиях (не студия) зеркалкой с внешней вспышкой.

Что нужно: отретушировать фото (кожа и т.д.) и полностью убрать фон (неоднородный). То есть на выходе нужно получить отретушированное фото без фона (на прозрачном фоне).

Бюджет неопределен, потому предлагайте Ваши цены и делитесь ссылками на портфолио.

10 лет назад
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

orangusta
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
$7
1 день
Работа выполнена хорошо, сроки соблюдены! Рекомендую!
Отличный заказчик! Рекомендую. Максимально понятное ТЗ, всегда на связи, никаких вопросов по поводу оплаты. Все отлично!
elandrew
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$5
2 дня
Работа выполнена на 5+, сроки соблюдены. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Всё ясно и просто. Рекомендую!
biluy11
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$7
1 день
С работой справился в лучшем виде, всем рекомендую!
Отличный заказчик! Было приятно сотрудничать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!) Рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

orangusta
Кирилл 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
10 лет назад
elandrew
36 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
biluy11
30 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад

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