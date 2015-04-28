Необходимо нарисовать рамку, к фотографии, и также поместить туда номер композиции, телефон, и логотип. Отретушировать 1000 фотографий, можно автоматическими фильтрами, пакетами, с наложением соответственно этой рамки с вышеперечисленными элементами. Фотографии будут ...
Обработка 3-5 фото
Есть (пока нет, но будут в ближ.время) 3-5 фото человека - парочка в полный рост, 2-3 - бюст. Фото сняты в домашних условиях (не студия) зеркалкой с внешней вспышкой.
Что нужно: отретушировать фото (кожа и т.д.) и полностью убрать фон (неоднородный). То есть на выходе нужно получить отретушированное фото без фона (на прозрачном фоне).
Бюджет неопределен, потому предлагайте Ваши цены и делитесь ссылками на портфолио.
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