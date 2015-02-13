elandrew

Андрей Ребковец elandrew

 
36 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

Портфолио

Отзывы заказчиков

maxe
31 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Перерисовать графику для диплома
100%
Всё по делу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Artas28
47 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Обработка 3-5 фото
Работа выполнена на 5+, сроки соблюдены. Всем рекомендую!
Отличный заказчик! Всё ясно и просто. Рекомендую!
Ответный отзыв
machinegun
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
$20
10 баллов
10 лет назад
Нарисовать оттиск печати
Быстро и по делу.
Всё быстро и ясно. Чёткое и понятное ТЗ. Сотрудничеством доволен!
Ответный отзыв
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)
$10
10 баллов
10 лет назад
Наложить фон за картинку PNG
Рекомендую! Настоящий профессионал! Выполнил все качественно и в срок!
Отличный заказчик! Всё как договаривались и в срок!
Ответный отзыв
jumbo
Юрий 
51 год
19 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$3
10 баллов
10 лет назад
Обработка 2х фотографий планов эвакуации.
У нас было небольшое задание, но исполнитель отнесся весьма ответственно к нему. Всем рекомендуем данного исполнителя.
Хороший заказчик. Задача поставлена чётко, не сложная, оплата быстрая. Рекомендую!
Ответный отзыв
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1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#157
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#290