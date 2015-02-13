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- Отрисовка карт в векторе435 просмотров
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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
10 лет назад
Ответный отзыв
Всё по делу. Рекомендую!
$5
10 баллов
10 лет назад
Работа выполнена на 5+, сроки соблюдены. Всем рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всё ясно и просто. Рекомендую!
$20
10 баллов
10 лет назад
Быстро и по делу.
Ответный отзыв
Всё быстро и ясно. Чёткое и понятное ТЗ. Сотрудничеством доволен!
$10
10 баллов
10 лет назад
Рекомендую! Настоящий профессионал! Выполнил все качественно и в срок!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Всё как договаривались и в срок!
$3
10 баллов
10 лет назад
У нас было небольшое задание, но исполнитель отнесся весьма ответственно к нему. Всем рекомендуем данного исполнителя.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Задача поставлена чётко, не сложная, оплата быстрая. Рекомендую!
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1 отзыв
$5/час
от $5от 1 дня
#157
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#290