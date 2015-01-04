Конвертировать pdf в word без потери форматирования.

Верстка полиграфииЗавершен15 заявок995 просмотров
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Добрый день!

Имеется pdf файл, состоит из 200 страниц.

При конвертации обычным Adobe Acrobat Pro все пробелы в файле заменяются знаком "!". (см. приложение)

Требуется конвертировать файл без потери форматирования.

Опыт подобной работы приветствуется.

Просьба не писать в ЛС.

В проекте писать стоимость / срок.

9 лет назад
vitalikroslakov
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
elandrew
34 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Спасибо, быстро и качественно.
Отличный заказчик. Рекомендую!