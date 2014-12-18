Разработка подарочного сертификата

В данный момент имеется составные флайера в PSD. Необходимо подготовить его к печати. А именно создать два слоя и разместить на него существующие слои, таким образом чтобы получилась лицевая и задняя сторона флайера для дальнейшей ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется разработать два подарочных сертификата.
Размер: флаер должен быть размером примерно 1/3 формата А6 или с денежную купюру
Есть наброски по флаеру, - нужно переработать.
Комментарии во вложении.
Текст на замену во вложении.
Срок - 1 день
- Похожие заказы
- $10Верстка полиграфии20 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработать оригинальную поздравительную клинику медицинского центра для партнеров. Во вложении два варианта: первый вариант - как не нравится, второй (с шаром), как нравится. Предлагайте идеи. Текст Во вложении.Завершен9 лет назад
Сделать макет по образцу, ТЗ в файлеЗавершен9 лет назад
Дизайн Новгодней открытки. Желательно присутствие легкого намека на Украинский стиль (например, орнамент или что-то другое) Формат предлагайте. Двухсторонняя.Верстка полиграфии32 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть файл Word (см. вложение) нужно улучшить его стиль, добавить соответствующих картинок и запаковать в PDF присылайте сроки, стоимость и примеры схожих работЗавершен9 лет назад
https://www.flyeralarm.com/sheets/de/vk_mass_q.pdf нужен дизайн визитной карты вот лейоутВерстка полиграфии19 заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Необходимо сверстать и подготовить к печати по требованиям типографии 48-полосную + обложка детскую книгу: тексты + рисунки, фотографии и иллюстрации для печати в 1 экз. План книги предоставляется. Формат книги 300х300 мм., печать будет полноцветная. ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт9 лет назад
Сделать дизайн картонного дисплея с файлом резки. В приложенной фотографии пример, что необходимо сделать. Единственное, мне нужно чтобы было 4 полки. Из исходных файлов есть все необходимые файлы + готовый дизайн коробки, который можно перенести на дисплей. По ...Верстка полиграфии6 заявокЗакрыт9 лет назад