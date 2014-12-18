Разработка подарочного сертификата

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Здравствуйте!

Требуется разработать два подарочных сертификата.

Размер: флаер должен быть размером примерно 1/3 формата А6 или с денежную купюру

Есть наброски по флаеру, - нужно переработать.

Комментарии во вложении.

Текст на замену во вложении.

Срок - 1 день

9 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад