Простой макет, в основе картинка из pdf

Сделать дизайн картонного дисплея с файлом резки. В приложенной фотографии пример, что необходимо сделать. Единственное, мне нужно чтобы было 4 полки. Из исходных файлов есть все необходимые файлы + готовый дизайн коробки, который можно перенести на дисплей. По ...