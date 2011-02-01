pltd

Артем pltd

 
48 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
rabbbit30650
Владимир Ям 
45 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
$1
9 баллов
9 лет назад
Простой макет, в основе картинка из pdf
Отлично понимающий, что ему нужно заказчик. Четко ставит задание и как результат получает быструю и качественную работу. Хотел бы работать с ним еще и еще )
Работа простая, но выполнена Владимиром отлично, с присутствием полного взаимопонимания. Без лишних заморочек и довольно быстро добрались до конечного результата. Более и не требовалось)
Ответный отзыв
varvarafet
Дарья 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Верстка панно для вышивки
Работали спокойно, все понятно и приятно) Оплата в срок!
Качественно, изящно и в срок Дарья выполнила работу по макетированию панно. Очень доволен.
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Evgenia11
Евгения 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн верстка буклета А4
При работе с Артемом всё было четко, никаких недопониманий и своевременная оплата. Буду рада новому сотрудничеству.
Спасибо Евгении за работу. Минимум вопросов и максимум отдачи. Уточнения к работе выполнила в рабочем порядке: быстро, четко, профессионально. Рекомендую к сотрудничеству!
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bratchenko
Павел 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Дизайн на фото
Все отлично!
Работает качественно. Хорошо понимает поставленную задачу, проект выполнен быстро. Рекомендую, и сам буду обращаться снова.
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jostik
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Правка фотографии салона авто
Сработали быстро и без проблем, оплата незамедлительно
Отрисовал что надо, четко, в срок.
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