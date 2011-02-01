Логотип в кривых, и fav icon. Идея есть, нужно реализовать, подробно задачу отправлю в ЛС. По времени нужно сделать за 1 день, завтра
- Логотипы и Знаки31 заявкаЗакрыт5 лет назад
Необходимо составить ТЗ для разработки сайта с SEO оптимизацией, в дальнейшем продвинуть в ТОП Яндекс и Гугл в нише строительства деревянных домов регион Москва и область. От Вас ссылки на кейсы и цены.Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт5 лет назад
Поработать над исходным файлом dwg согласно тех. задания. Цель -для предварительной презентации. Срок выполнения – 3 дня. Более подробно через ЛС.Архитектура зданий2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется утолить печаль - восстановить сайт после взлома, настроить защиту на будущее (обновление или еще что, не знаю). Имя домена дам в личной переписке.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Сделать макет по образцу, ТЗ в файлеВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен9 лет назад
Дизайн и верстка для печати буклета А4 по схеме в файле ТЗ. Картинки в качестве, шрифты есть.Дизайн продукции8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Требуется идея + верстка макета буклета А4. Примерная схема в файле ТЗ. Приветствуем здоровый креатив! Доп. информацию, или файлы предоставим.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сверстать дизайн панно для вышивки, на основе автомобильных логотипов. Рисовать овал Земли с контурами континентов. См. ТЗ, предложения по дизайну приветствуются.Прочее1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отрисовка на фото автомобильного интерьера: дополнение линий, швов, изменение цветов и пр. будет 2 фото для обработки. Подробности через скайп.Завершен13 лет назад
Сайт kabo0st.ru на системе MODx, дополнить интернет-магазином - всего 2 вида товаров в нескольких цветах. Рассмотрим предложения с экономичными вариантами - возможно использование стандартных дополнений.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт на MODx, дополнить страницы кнопками "купить", дополнить модулем покупка через постамат и виджета отслеживания доставки (см. приложение). Также добавить счетчики посещения на все страницы: яндекс и гугл.Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $15
Правка картинки салона авто: добавить швы контрастного цвета по образцам - 2 вида, изменить цвет обивки. Подробно уточню в Skype.Завершен13 лет назад
В общем, необходимо отрисовать несколько вариантов цветовых решений будущей отделки салона вертолета. Выбор начальных фото небольшой, что есть. Будут приложены сканы материалов и схема-эскиз очень простой, ручкой написано на бумаге где какой материал предполагается. Образец ...Завершен13 лет назад
Небольшой объект недвижимости. Создание простого сайта, описание приложено.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад