Правка фотографии салона авто

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки250 просмотров

Правка картинки салона авто: добавить швы контрастного цвета по образцам - 2 вида, изменить цвет обивки. Подробно уточню в Skype.

14 лет назад
pltd
49 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

jostik
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$15
1 день
Отрисовал что надо, четко, в срок.
Сработали быстро и без проблем, оплата незамедлительно

Заявки фрилансеров

jostik
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад

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