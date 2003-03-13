Срочно обработать десяток фот в RAW

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт22 заявки512 просмотров

Срочно обработать десяток фот в RAW. Вытянуть фон, цвет, яркость, контраст, убрать тёмные места на фоне, шум. 4752 по дл. стороне. Довести до полной готовности, прилично отснятые фоты. Оплата web манями

14 лет назад
sanechik77
Александр 
59 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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