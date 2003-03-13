Прикладываю фотку. Надо заменить цвета с голубого на красный в одежде, но чтобы естественно смотрелось.
Срочно обработать десяток фот в RAW
Срочно обработать десяток фот в RAW. Вытянуть фон, цвет, яркость, контраст, убрать тёмные места на фоне, шум. 4752 по дл. стороне. Довести до полной готовности, прилично отснятые фоты. Оплата web манями
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