Заменить цвет одежды на фото с голубого на красный

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен12 заявок329 просмотров

Прикладываю фотку. Надо заменить цвета с голубого на красный в одежде, но чтобы естественно смотрелось.

14 лет назад
Matold
20 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад
$2
1 день
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Заявки фрилансеров

Nadechka
Надежда 
42 года
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
14 лет назад

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