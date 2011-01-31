Дизайн-проект интерьера вертолета

В общем, необходимо отрисовать несколько вариантов цветовых решений будущей отделки салона вертолета. Выбор начальных фото небольшой, что есть. Будут приложены сканы материалов и схема-эскиз очень простой, ручкой написано на бумаге где какой материал предполагается. Образец приложен, на нем не устраивает простота исполнения, т.е. нет должной детализации (в т.ч. швов), объема. В последствии будем сотрудничать на регулярной основе.