Требуется сделать качественный коллаж из двух фотографий. 1. На место лица дартаньяна поставить лицо человека с фотографии. 2. Добавить усы (бородка эспаньолка). 3. Сделать цветокоррекцию. 4. Согласовать цвет кожи, ...
Обрезка картинок
Есть порядка 200 фотографий (лого фирм), который надо обрезать или подогнать под определенный размер. Работа срочная, надо сделать сегодня в воскресенье, потом возможно долговременное сотрудничество. От вас жду сразу предложения по цене и координаты для связи, email и ICQ.
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