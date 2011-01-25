Обрезка картинок

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен38 заявок753 просмотра

Есть порядка 200 фотографий (лого фирм), который надо обрезать или подогнать под определенный размер. Работа срочная, надо сделать сегодня в воскресенье, потом возможно долговременное сотрудничество. От вас жду сразу предложения по цене и координаты для связи, email и ICQ.

14 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

Gonal
39 лет
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
14 лет назад
$1
1 день
Алексей быстро и качественно сделал полученную работу, сделал правки хотя это не было указано в ТЗ Рекомендую всем, буду с ним дальше работать
Четкие задачи, быстрая оплата, деловой подход к работе. Очень доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

Gonal
39 лет
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
14 лет назад

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