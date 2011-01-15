Вставить лицо в фотошопе

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен4 заявки378 просмотров

Есть шаблон, есть фотка, из фотки вырезать лицо, вставить в шаблон, нужно сделать так чтоб было реалистично. бюджет 150 рублей, оставляйте аську и время онлайн.

14 лет назад
romanov924700890
Евгений 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Отличная работа, быстро, качественно, доступно, РЕКОМЕНДУЮ
Сотрудничеством доволен. Оплата своевременная. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

AlexLosev
51 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
14 лет назад