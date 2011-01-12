Обработка фотографий цветов

Нужно обработать фотографии букетов для интернет-магазина.

Требуется вырезать букеты из фона и сохранить фото в формате .PSD, без изменения размеров, на прозрачном фоне.

Количество фотографий - около 70.

Пример обработанного фото (до и после) во вложении.

Оплата через WebMoney.

Указывайте срок и цену (за 1 шт или общую).