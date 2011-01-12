Обработка фотографий цветов

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен11 заявок1241 просмотр

Нужно обработать фотографии букетов для интернет-магазина.

Требуется вырезать букеты из фона и сохранить фото в формате .PSD, без изменения размеров, на прозрачном фоне.

Количество фотографий - около 70.

Пример обработанного фото (до и после) во вложении.

Оплата через WebMoney.

Указывайте срок и цену (за 1 шт или общую).

14 лет назад
varlamov
Алексей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

NFDesing
Наталья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$70
2 дня
Супер! Работать с этим человеком одно удовольствие. Очень пунктуальна. Работает быстро и качественно. Результат выше ожидаемого!
Как заказчик Алексей проявил себя только с положительной стороны,работать с ним было приятно,рекомендую

Заявки фрилансеров

NFDesing
Наталья 
41 год
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад