Сделать одно фото из черно-белого в цветное
Ретушь фото для фотобанков
Ретушь и цветокоррекция изначально качественных постановочных фото с проф.моделями, светом и т.д.
Как должны выглядеть итоговые фото можно посмотреть на сайте любого фотобанка (гугл поможет) сделав поиск по ключевым словам и сортировку по популярности. Sport woman outdoor; beauty woman face и т.д.
1$.
График свободный, работа удаленная, на начальном этапе до 500 файлов в месяц, оплата по факту выполнения (moneybookers), можно частями вплоть до поштучного. Брак не оплачивается и возвращается на доработку. Возможно незначительное обучение, разбор ошибок и прочее, если у вас не нулевой уровень и большое желание учиться.
Навыки: качественная ручная ретушь лица (никаких Портретур), глаз, губ, зубов, цветокоррекция. Если сможете создавать качественные коллажи – это положительно скажется на вашем доходе.
Технические: Калиброванный монитор (!!!), Adobe Photoshop CS5, быстрый интернет (от 2мб), желательно планшет.
Уровень фото и требования к ретуши сильно отличаются от "свадебных". не надо делать безумные цвета и пересадку фона. Необходимо иметь в портфеле хотя бы несколько примеров ретуши "до и после".
P.S. Обращайте внимание на стоимость – это максимально возможная за один кадр.
P.P.S. Если вы оцениваете свое время сильно дороже – не тратьте вы свое ДОРОГОЕ время на комментарии и беседы здесь, пролистывайте дальше. Спасибо.
Заявки фрилансеров
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