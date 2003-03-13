Ретушь фото для фотобанков

Ретушь и цветокоррекция изначально качественных постановочных фото с проф.моделями, светом и т.д.

Как должны выглядеть итоговые фото можно посмотреть на сайте любого фотобанка (гугл поможет) сделав поиск по ключевым словам и сортировку по популярности. Sport woman outdoor; beauty woman face и т.д.

1$.

График свободный, работа удаленная, на начальном этапе до 500 файлов в месяц, оплата по факту выполнения (moneybookers), можно частями вплоть до поштучного. Брак не оплачивается и возвращается на доработку. Возможно незначительное обучение, разбор ошибок и прочее, если у вас не нулевой уровень и большое желание учиться.

Навыки: качественная ручная ретушь лица (никаких Портретур), глаз, губ, зубов, цветокоррекция. Если сможете создавать качественные коллажи – это положительно скажется на вашем доходе.

Технические: Калиброванный монитор (!!!), Adobe Photoshop CS5, быстрый интернет (от 2мб), желательно планшет.

Уровень фото и требования к ретуши сильно отличаются от "свадебных". не надо делать безумные цвета и пересадку фона. Необходимо иметь в портфеле хотя бы несколько примеров ретуши "до и после".

P.S. Обращайте внимание на стоимость – это максимально возможная за один кадр.

P.P.S. Если вы оцениваете свое время сильно дороже – не тратьте вы свое ДОРОГОЕ время на комментарии и беседы здесь, пролистывайте дальше. Спасибо.