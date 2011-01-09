Есть модель (sketchup) участка с домом на нем и схематическим обозначением предполагаемых зон. Площадь участка 11 соток, площадь дома 1 сотка. На участке уже есть стационарные посадки и деревья, которые трогать не хочется. ...
- Ландшафтный дизайн8 заявокЗакрыт4 года назад
Отрендерить готовую сцену из Sketchup в Lumion. Расположить в стандартной лесной среде Lumion. Добавить еще кустов по вкусу. Наложить несколько материалов (в пределах 5-6), сцена уже раскрашена нужными цветами, ...Интерьеры и Экстерьеры4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Дано: Собственно уже построенный дом, эскизный чертеж с размерами, фото в любых ракурсах, примитивная полноразмерная моделька в SketchUp. Что надо: Используя материалы из раздела “материалы” придумать дизайн (стиль) ...Интерьеры и Экстерьеры1 исполнительЗавершен12 лет назад
Ретушь и цветокоррекция изначально качественных постановочных фото. Как должны выглядеть итоговые фото можно посмотреть на сайте любого фотобанка (гугл поможет) сделав поиск по ключевым словам и сортировку по популярности. Sport woman outdoor; beauty woman ...Обработка фотографий43 заявкиЗакрыт14 лет назад
Ретушь и цветокоррекция изначально качественных постановочных фото с проф.моделями, светом и т.д. Как должны выглядеть итоговые фото можно посмотреть на сайте любого фотобанка (гугл поможет) сделав поиск по ключевым словам и сортировку ...Обработка фотографий13 заявокЗакрыт14 лет назад