markin

Александр markin

 
40 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует

  • Ландшафтный дизайн участка 11соток.

    Есть модель (sketchup) участка с домом на нем и схематическим обозначением предполагаемых зон. Площадь участка 11 соток, площадь дома 1 сотка. На участке уже есть стационарные посадки и деревья, которые трогать не хочется. ...

    SketchUp
    Ландшафтный дизайн8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Lumion рендер готовой сцены из Sketchup

    Отрендерить готовую сцену из Sketchup в Lumion. Расположить в стандартной лесной среде Lumion. Добавить еще кустов по вкусу. Наложить несколько материалов (в пределах 5-6), сцена уже раскрашена нужными цветами, ...

    SketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Дизайн фасада загородного дома

    Дано: Собственно уже построенный дом, эскизный чертеж с размерами, фото в любых ракурсах, примитивная полноразмерная моделька в SketchUp. Что надо: Используя материалы из раздела “материалы” придумать дизайн (стиль) ...

    SketchUp
    Интерьеры и Экстерьеры1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Ретушер фотографий

    Ретушь и цветокоррекция изначально качественных постановочных фото. Как должны выглядеть итоговые фото можно посмотреть на сайте любого фотобанка (гугл поможет) сделав поиск по ключевым словам и сортировку по популярности. Sport woman outdoor; beauty woman ...

    Обработка фотографий43 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Ретушь фото для фотобанков

    Ретушь и цветокоррекция изначально качественных постановочных фото с проф.моделями, светом и т.д. Как должны выглядеть итоговые фото можно посмотреть на сайте любого фотобанка (гугл поможет) сделав поиск по ключевым словам и сортировку ...

    Обработка фотографий13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

vitalz
46 лет
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Дизайн фасада загородного дома
SketchUp
Александр отличный заказчик, работой с ним полностью доволен - задание было сформулировано четко и грамотно, после пробного результата были адекватные замечания и доработки, в результате чего работа была выполнена довольно быстро и легко... Было очень приятно и интересно работать, оплата - во время, без задержек... Рекомендую всем к сотрудничеству!!!
Работой очень доволен, все пожелания учтены в мельчайших деталях, задание проработано в разных вариантах и на совесть, а не для галочки. И это с учетом того, что задача стояла из серии: "хочу то, не знаю что". Считаю, что "жесткие сроки" несовместимы с творческой работой. Ограничение по срокам не ставилось, а с учетом начала работы в преддверии НГ - все выполнено в более чем адекватное время. Посмотрите портфолио, профессионала видно сразу! На этот проект я получил отклик порядка 60 человек, 98% из них и рядом не стояли по уровню и разноплановости работ в портфеле. Если бы понадобилось снова выполнять данную работу - непременно бы обратился к Виталию и порекомендовал его своим друзьям.
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