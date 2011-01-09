Работой очень доволен, все пожелания учтены в мельчайших деталях, задание проработано в разных вариантах и на совесть, а не для галочки. И это с учетом того, что задача стояла из серии: "хочу то, не знаю что". Считаю, что "жесткие сроки" несовместимы с творческой работой. Ограничение по срокам не ставилось, а с учетом начала работы в преддверии НГ - все выполнено в более чем адекватное время. Посмотрите портфолио, профессионала видно сразу! На этот проект я получил отклик порядка 60 человек, 98% из них и рядом не стояли по уровню и разноплановости работ в портфеле. Если бы понадобилось снова выполнять данную работу - непременно бы обратился к Виталию и порекомендовал его своим друзьям.