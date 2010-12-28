Обработать фотографию

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен30 заявок472 просмотра

Нужно обработать фотографию, заменить однотонный серый фон + немного ретуши. Фото сделанное проф. фотоаппаратом, так что работы действительно мало.

Сделать нужно за завтра, желательно до вечера! Маск оплата 5 у.е. + со временем подобные заказы.

14 лет назад
faust1987
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранные исполнители

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Четкая постановка задачи. Оперативность и порядочность. Побольше бы таких работодателей.
kekskeks
Кирилл 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Рад сотрудничеству, все было оперативно, профессионально и качественно. Через час был предоставлен черновой вариант и Кирилл был готов на доработки. Но особых доработок делать не пришлось. Рекомендую, и сам обращусь еще!
Хороший заказчик, рекомендую.

Заявки фрилансеров

Cherry26
41 год
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
14 лет назад
kekskeks
Кирилл 
41 год
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад

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