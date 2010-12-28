Нужно обработать фотографию, заменить однотонный серый фон + немного ретуши. Фото сделанное проф. фотоаппаратом, так что работы действительно мало.

Сделать нужно за завтра, желательно до вечера! Маск оплата 5 у.е. + со временем подобные заказы.