Есть 24 картинки с istockphoto фотографии парней и девушек нужно стереть на всех фотках водный знак istock и сделать из фотографий коллаж оплата 300 рублей icq3567468 skype:kirill_tse
Сделать коллаж
Нужен коллаж из 6 фотографий, расположенных по определенной схеме. Фото обработать – где-то фон приличным сделать, где-то цвет, где-то круги под глазами убрать и т.д. Сделать надо оперативно, завтра утром работа должна быть готова, а лучше сегодня. Предложения скрыты, личку не спамить. Предпочтение самому низкобюджетному предложению.
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