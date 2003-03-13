Сделать коллаж

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Закрыт7 заявок215 просмотров

Нужен коллаж из 6 фотографий, расположенных по определенной схеме. Фото обработать – где-то фон приличным сделать, где-то цвет, где-то круги под глазами убрать и т.д. Сделать надо оперативно, завтра утром работа должна быть готова, а лучше сегодня. Предложения скрыты, личку не спамить. Предпочтение самому низкобюджетному предложению.

14 лет назад
Ani-ka
Анна 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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