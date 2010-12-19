Нужно красиво перевести 3 фото из дня в ночь

  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен7 заявок268 просмотров

Нужно оперативно и красиво перевести 3 фото из дня в ночь.

Все подробности, как и что надо делать, с примерами, что должно получиться на выходе тут: http://kirill-knyazev.ru/christmas/007/

От Вас сроки и цены.

ICQ 7775550

14 лет назад
neonking
Кирилл 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

kitty_str
Лиля 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$5
1 день
Очень рад был сотрудничеству - всё было сделано оперативно и качественно! 5+
Приятный заказчик, моментальная оплата, грамотное ТЗ. Будем надеяться на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

kitty_str
Лиля 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад

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