Нужно убрать надниси полупрозрачные надниси с фотографий нужен человек с которым постоянно буду работать большое количество фото меня интересуют цены на 100штук сколько будет вот примерно так выгледят
Нужно красиво перевести 3 фото из дня в ночь
Нужно оперативно и красиво перевести 3 фото из дня в ночь.
Все подробности, как и что надо делать, с примерами, что должно получиться на выходе тут: http://kirill-knyazev.ru/christmas/007/
От Вас сроки и цены.
ICQ 7775550
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