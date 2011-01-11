Приват проект для Олейник Росина (Lovegirlro)

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Завершен1 заявка152 просмотра

Обработка фотографий.

14 лет назад
lord212177
Александр 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
17 отзывов

Выбранный исполнитель

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад
$4
1 день
Задание сделала быстро и качественно. За это большое спасибо!
Очень хороший заказчик! Четко поставлена задача и требования. С удовольствием буду сотрудничать в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Lovegirlro
36 лет
15 лет в сервисе
Была
25 дней назад
14 лет назад