Нужно обработать фотографии букетов для интернет-магазина. Требуется вырезать букеты из фона и сохранить фото в формате .PSD, без изменения размеров, на прозрачном фоне. Количество фотографий - около 70. Пример обработанного ...
Обраюотать 9 изображений - лица
Нужно обработать лица, так чтобы их можно было класть на любой фон и у них не было контуров и т.д. (прозрачный фон) - пример см. "пример.jpg". т.е. чтобы вот сюда http://9best.mmfm.ru/services.html их положить и чтобы не у лиц контуров, ореолов и т.д. + выровнять оттенок у всех лиц (чтобы был у всех единый цвет лиц)
оплата по факту, плачу всегда - см. отзывы.
или безопаска.
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