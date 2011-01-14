Обраюотать 9 изображений - лица

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Обработка фотографий
Завершен18 заявок335 просмотров

Нужно обработать лица, так чтобы их можно было класть на любой фон и у них не было контуров и т.д. (прозрачный фон) - пример см. "пример.jpg". т.е. чтобы вот сюда http://9best.mmfm.ru/services.html их положить и чтобы не у лиц контуров, ореолов и т.д. + выровнять оттенок у всех лиц (чтобы был у всех единый цвет лиц)

оплата по факту, плачу всегда - см. отзывы.

или безопаска.

14 лет назад
f1x
46 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$10
2 дня
10+ в срок и качественно
Приятный заказчик, четко понимает что ему необходимо и оплата вовремя и без проблем. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

UlianFree
Юлия 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад