Обраюотать 9 изображений - лица

Нужно обработать лица, так чтобы их можно было класть на любой фон и у них не было контуров и т.д. (прозрачный фон) - пример см. "пример.jpg". т.е. чтобы вот сюда http://9best.mmfm.ru/services.html их положить и чтобы не у лиц контуров, ореолов и т.д. + выровнять оттенок у всех лиц (чтобы был у всех единый цвет лиц)

оплата по факту, плачу всегда - см. отзывы.

или безопаска.