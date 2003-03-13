Здравствуйте, нужно вырезать 4-а автомобиля из фотографий и доработать под дизайн сайта. Дизайн сайта - белый фон, фото приложены. Объекты должны быть целиком и на прозрачном фоне, учитываю что они будут накладываться ...
Коррекция нескольких фото
Есть около десятка домашних фото. Из-за того, что близко фотографировали и на не очень современный фото-ат, получились нечеткими (фото ребенка).
нужно сделать максимум, что возможно.
хотелось бы сегодня в течение часа-двух уже получить.
указывайте цену за единицу пожалуйста
спасибо
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