Коррекция нескольких фото

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Закрыт23 заявки384 просмотра

Есть около десятка домашних фото. Из-за того, что близко фотографировали и на не очень современный фото-ат, получились нечеткими (фото ребенка).

нужно сделать максимум, что возможно.

хотелось бы сегодня в течение часа-двух уже получить.

указывайте цену за единицу пожалуйста

спасибо

14 лет назад
elchat
41 год
19 лет в сервисе
Была
2 года назад

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