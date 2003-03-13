Коррекция нескольких фото

Есть около десятка домашних фото. Из-за того, что близко фотографировали и на не очень современный фото-ат, получились нечеткими (фото ребенка).

нужно сделать максимум, что возможно.

хотелось бы сегодня в течение часа-двух уже получить.

указывайте цену за единицу пожалуйста

спасибо