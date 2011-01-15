Подготовка фотографий для сайта

Здравствуйте,

нужно вырезать 4-а автомобиля из фотографий и доработать под дизайн сайта. Дизайн сайта - белый фон, фото приложены. Объекты должны быть целиком и на прозрачном фоне, учитываю что они будут накладываться на белый фон. Нужно что бы от этих фото у посетителей сайта "слюни текли". Очень яркие и контрастные картинки.

Для принятия решения мне нужно:

1. Примеры подобных работ.

2. Цена за одну позицию.

3. Общая стоимость.

4. Время на выполнение.

5. e-mail

6. ICQ

7. Skype

Успехов!

Олег