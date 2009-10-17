I.- специальность -Художник-оформитель, 5 разряд, н/в по специализации "Реклама и маркетинг",
владение программами: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, рисунки "с руки", на бумаге, холсте, картоне, асфальте, планшете.
Оказываю услуги по:
- векторизация изображений (отрисовка в векторе)
- обтравка изображений
- ретушь
- портрет
- комиксы
- логотипы
II.- в/о "Экономика и управление на предприятии".
Опыт работы по составлению и анализу финансовой отчетности (отрасль АПК, металлургическая отрасль, холдинги, УК) - 20 лет:
управленческий учет и отчетность, бюджетирование, оптимизация налогообложения и т.д.;
владение программами: весь пакет MS Office, 1С 7.7. 1С 8.3, БИТ ФИНАНС, SAP Logon 750
- Сделаю расчет окупаемости проекта, напишу реальный бизнес-план, проведу мониторинг рынка, посчитаю EBITDA
- Делаю презентации к любым докладам, защитам, выступлениям на Совете директоров и т.д.
- Даю консультации по вопросам оптимизации налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности на общей системе, УСН, ЕСХН.
- Псевдонаучных работ не пишу - мне это не интересно.
Он-лайн 24/7/365 c 06.00 по 00.00 по Москве. Я всегда на связи.
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