solombala

Ирина solombala

 
48 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Финансы, бух.учет, экономика. Производство, с/х, торговля, услуги.

I.- специальность -Художник-оформитель, 5 разряд, н/в по специализации "Реклама и маркетинг",

владение программами: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, рисунки "с руки", на бумаге, холсте, картоне, асфальте, планшете.

Оказываю услуги по:

- векторизация изображений (отрисовка в векторе)

- обтравка изображений

- ретушь

- портрет

- комиксы

- логотипы

II.- в/о "Экономика и управление на предприятии".

Опыт работы по составлению и анализу финансовой отчетности (отрасль АПК, металлургическая отрасль, холдинги, УК) - 20 лет:

управленческий учет и отчетность, бюджетирование, оптимизация налогообложения и т.д.;

владение программами: весь пакет MS Office, 1С 7.7. 1С 8.3, БИТ ФИНАНС, SAP Logon 750

- Сделаю расчет окупаемости проекта, напишу реальный бизнес-план, проведу мониторинг рынка, посчитаю EBITDA

- Делаю презентации к любым докладам, защитам, выступлениям на Совете директоров и т.д.

- Даю консультации по вопросам оптимизации налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности на общей системе, УСН, ЕСХН.

- Псевдонаучных работ не пишу - мне это не интересно.

Он-лайн 24/7/365 c 06.00 по 00.00 по Москве. Я всегда на связи.

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Отзывы заказчиков

MrObserver
Олег 
44 года
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов
$6
10 баллов
14 лет назад
Подготовка фотографий для сайта
Ирина просто умница! Все сделала быстро и на совесть. Рекомендую!
Приятное общение, всегда на связи, оплата - моментальная. Рекомендую сотрудничать.
Ответный отзыв
sfvsf
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
$20
10 баллов
14 лет назад
Отрисовка портрета в векторе в стиле "кoмикc"
Отлично выполнено в сжатые сроки, очень качественно и талантливо.
Приятное общение и моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
axu78
Елена 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$70
10 баллов
15 лет назад
Диплом управление оборотными средствами
Очень понравилось сотрудничество с Ириной: доработала достаточно сложный диплом до полного одобрения руководителя, профессиональна и приятна в общении, всегда на связи. Будем рады дальнейшим совместным проектам.
Отличный уровень профессионализма менеджера проектов. Вопросы и пожелания заказчика передаются без каких-либо личных комментариев, что немаловажно для хорошего взаимопонимания. Никакой нервотрепки - все четко и по существу. Оплата - в полном объеме и вовремя. Рекомендую.
Ответный отзыв
TsoySergei
Сергей 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$10
10 баллов
16 лет назад
Приватный проект для Шатохиной Ирины (solombala)
PowerPoint
Работа по призентации выполнена на отлично
Тз четкое, оплата - в срок.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Презентации
1 отзыв
от $3
от 1 дня
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $70
от 3 дней
нет рейтинга