Финансы, бух.учет, экономика. Производство, с/х, торговля, услуги.

I.- специальность -Художник-оформитель, 5 разряд, н/в по специализации "Реклама и маркетинг",

владение программами: Adobe Photoshop, Illustrator, Corel Draw, рисунки "с руки", на бумаге, холсте, картоне, асфальте, планшете.

Оказываю услуги по:

- векторизация изображений (отрисовка в векторе)

- обтравка изображений

- ретушь

- портрет

- комиксы

- логотипы

II.- в/о "Экономика и управление на предприятии".

Опыт работы по составлению и анализу финансовой отчетности (отрасль АПК, металлургическая отрасль, холдинги, УК) - 20 лет:

управленческий учет и отчетность, бюджетирование, оптимизация налогообложения и т.д.;

владение программами: весь пакет MS Office, 1С 7.7. 1С 8.3, БИТ ФИНАНС, SAP Logon 750

- Сделаю расчет окупаемости проекта, напишу реальный бизнес-план, проведу мониторинг рынка, посчитаю EBITDA

- Делаю презентации к любым докладам, защитам, выступлениям на Совете директоров и т.д.

- Даю консультации по вопросам оптимизации налогообложения, бухгалтерского учета и отчетности на общей системе, УСН, ЕСХН.

- Псевдонаучных работ не пишу - мне это не интересно.

Он-лайн 24/7/365 c 06.00 по 00.00 по Москве. Я всегда на связи.