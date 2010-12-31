Отрисовка портрета в векторе в стиле "кoмикc"

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Завершен6 заявок270 просмотров

Нужно выполнить отрисовку портрета в векторе в стиле "кoмикc"

14 лет назад
sfvsf
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

solombala
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$20
1 день
Отлично выполнено в сжатые сроки, очень качественно и талантливо.
Приятное общение и моментальная оплата. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

solombala
Ирина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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