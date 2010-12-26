2D графика для физического движка

В первую очередь нужен иллюстратор с опытом работы с векторными рисунками.

Желательно с опытом сотрудничества с физическими движками и/или аниматор во флеше.

Задача:

1) Нарисовать раскадровку приатаченого файла более художественно (в AI или во Flash)

Описание того что на картинке:

Два мешочка (матка-сердце) соединены между собой началом и концом, внутри них создаются(зарождаются) частички (хорошая и плохая энергия).

Оболочка этих мешков будет сделана физикой. Зарождение частиц, сделана сменой картинок (анимацией), движение самих частиц - физикой.

Некоторые частицы могут соединятся между собой, но на вид они все изначально одинаковые, а при соединении они становятся больше и сложнее по структуре. Эффект соединения тоже обычной анимацией.

Нужно нарисовать три по уровню сложности организма.

Сами мешочки пульсируют очень плавно и напоминают не то сердце не то матку. Частицы внутри ударяются друг об друга и о стенки этого мешка. Со временем появлются прожилки на мешочках, частиц внутри становится больше.

Анатомия всего этого - это на фоне как бы вселенной состоящей из таких же соединенных мешочков. Мешочки плавают не то в воде, не то в невесомости. А светятся как простые организмы на дне океанов или как медузы.

По цветам: верхний мешочек содержит: голубой-синие цвета (позитивная энергия); второй мешочек бордово-серые цвета (негативная энергия).

Из близкого примера можно считать: http://www.youtube.com/watch?v=pso6UBicLWU , но на нем не зацикливаться.

Мне нужно две цены, за скетч и я куплю порядка пяти достойных скетчей.

И за все реализацию в целом.

Можно для аниматоров указать третью цену, это анимированные варианты.

Тем самым у пользователя мы проявив интерес пользоваться дальше и наблюлать за этим процессом.