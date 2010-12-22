Нужна 1 тематическая картинка к статье - бюджет 300 WMR, статья - Экономическая эффективность использования САПР картинка пока видится состоящей из 2-х образов: 1. образ экономической эффективности ...
Праздничные шапки сайта
Нужны тематические фоны для шапки сайта к праздникам. Размер рисунка х-990 на у-271 пикселей.
Всего 12 праздников (Республика Казахстан):
1. День рождения (пользователя)
2. Новый год
3. Наурыз
4. День Святого Валентина
5. 8 марта
6. День защитника отечества
7. День Победы
8. Праздник последнего звонка
9. День знаний
10.День конституции
11.День Республики
12.День Независимости
Все рисунки необходимо сделать в едином стиле. Т.к. сайт молодежный нужно что-то прикольное, мультяшное...
Элементы шапки (логотипы, кнопки надписи...) не перемещать. Заменяется текущий фон (зелено-белый градиент).
Срок исполнения работы 2 дня.
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Заявки фрилансеров
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