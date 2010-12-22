Праздничные шапки сайта

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт8 заявок179 просмотров

Нужны тематические фоны для шапки сайта к праздникам. Размер рисунка х-990 на у-271 пикселей.

Всего 12 праздников (Республика Казахстан):

1. День рождения (пользователя)

2. Новый год

3. Наурыз

4. День Святого Валентина

5. 8 марта

6. День защитника отечества

7. День Победы

8. Праздник последнего звонка

9. День знаний

10.День конституции

11.День Республики

12.День Независимости

Все рисунки необходимо сделать в едином стиле. Т.к. сайт молодежный нужно что-то прикольное, мультяшное...

Элементы шапки (логотипы, кнопки надписи...) не перемещать. Заменяется текущий фон (зелено-белый градиент).

Срок исполнения работы 2 дня.

14 лет назад
yesbolat
Есболат 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

trebunskiy
Аркадий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$100
2 дня

Заявки фрилансеров

trebunskiy
Аркадий 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад