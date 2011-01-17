Перерисовать шапку сайта

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Завершен24 заявки400 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется перерисовать две шапки сайта (на главной и других страницах они разные), Нужен тот-же пейзаж, но зимний.

Бюджет ограничен, поэтому предпочтение будет отдано предложению, оптимальному по соотношению цены и качества.

Сайт - http://tk-detki.ru

14 лет назад
mir1
48 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

sommita
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад
$25
2 дня
Елена, больше спасибо! Все сделано красиво, грамотно и недорого. При необходимости будем рады обратиться к Вам вновь.
Осталась очень довольна сотрудничеством, четкие требования, моментальная оплата. Буду рада сотрудничеству в будущем!

Заявки фрилансеров

sommita
Елена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад
14 лет назад

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