Перерисовать шапку сайта

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Требуется перерисовать две шапки сайта (на главной и других страницах они разные), Нужен тот-же пейзаж, но зимний.

Бюджет ограничен, поэтому предпочтение будет отдано предложению, оптимальному по соотношению цены и качества.

Сайт - http://tk-detki.ru