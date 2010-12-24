Поздравительная открытка для клиентов

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен11 заявок283 просмотра

Необходимо сделать:

поздравительное Новогоднее письмо, которое будет рассылаться клиентам,

информационное письмо с анонсом открытия нового магазина

14 лет назад
spasibozapokupku
Андрей 
44 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

jostik
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад
$10
1 день
Быстро, качественно, профессионально. очень довольны. будем работать дальше.
Сработали отлично. все по существу, никаких придирок. честный и интеллектуальный заказчик.

Заявки фрилансеров

jostik
41 год
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
14 лет назад

  • Похожие заказы

  • Нарисовать портрет с фото

    $30

    Здравствуйте коллеги! Нужен профессионал который быстро и качественно нарисует с фотографии портрет. Пример прикрепляю. Показывайте подобные работы. Жду предложения по ценам и срокам Фото которое нужно нарисовать покажу исполнителю

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иконки для литературного сайта

    $50

    Для существующего сайта http://avtor.in/ нарисовать 10 иконок, отражающих меню пользователя, когда он авторизован. То, в каком виде это сейчас - в приложении (личная страница, читальня, избранное ... выход) Все иконки должны поместиться ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать иллюстрации к каталогу

    Для каталога продукции требуется сделать иллюстрации. В качестве исходников есть фотографии различного качества (не всегда хорошего). Нужно, чтобы они были выполнены в едином стиле, прорисовка до деталей не нужна - достаточно полусхематичных изображений. Направление - ...

    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Открытка - коллаж

    $33

    Нужна новогодняя открытка в виде пса вызывающего кролика из шапки. Фото пса приложено. Нужно вырезать, подчистить... В лапу псу добавить искрящуюся волшебную палочку. Фон, кролика и шапку Вы можете выбрать ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Дизайн карманного календарика

    Добрый день. Нужен дизайн карманного календаря в Corel Draw. Никаких картинок, рисунков и т.д. фон -переход цветов....я дам зарисовки...напишу что должно быть на лицевой стороне. ну и обратную сторону -сетку календаря ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Иллюстрация-плакат для новогоднего корпоратива

    $20

    1. Слоган для плаката: - новогодний ёлко-боулинг! букву Ё зачеркнуть и сверху надписать букву А, получится алко-боулинг 2. Ещё раз о структуре Ориентация горизонтальная, формат А2. В качестве примеров посмотреть ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Export fla в пнг

    Добрый у меня есть графика в .fla и хотелось бы сохранить ее в .png У кого есть на это время напиши сюда. Это простая работка так как ничего сложного нету ...

    Иллюстрации и Рисунки7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новогодняя открытка

    Сделать новогоднюю открытку, можно использовать готовые фотографии любые материалы, на ней будет простой текст и логотип (кроме всего прочего:)

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад