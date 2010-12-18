Необходимо подготовить новогоднюю открытку, которую мы могли бы разослать всем нашим клиентам. Открытка будет содержать небольшое четверостишие и краткое поздравление от нас. Все это надо красиво оформить с каким-нибудь красивым изображением. ...
Нужна открытка на Новый год.
Добрый день.
Нужно нарисовать красивую новогоднюю открытку для поздравления клиентов по электронной почте.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки24 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо создать праздничную, новогоднюю открытку по тематике Дата-Центры. Креативность, свежесть мышления , оригинальность с здоровым юмором, приветствуются. Новогодняя открытка готовится для читателей ...Завершен14 лет назад
Подарочный набор для компанииЗавершен14 лет назад
- $500
Издательство ищет иллюстраторов (для обложек книг). Тематика : 1). Исторические романы (есть описание сюжета иллюстрации ) на тему русской истории. Необходимо знание костюмов и антуража. 2). Современный роман о любви, сложных отношениях (это не бульварный ...Иллюстрации и Рисунки25 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
То что можно разослать клиентам с поздравлением НГ тематика НГ +биржевая тигр с быком и т.п. Приколы приветствуются Открытка от сообщества трейдеров, получатели представители различных компаний и клиенты сайта http://www.onix-trade.net/forum/index.php?act=idx ...Завершен14 лет назад
- $5
Неоходимо красиво нарисовать схему иерархии сотрудников в предприятии, сверх вниз 16 человек. Название должностей оживить какими-нибудь иконками. Для размещения на сайте в рубрике "О компании". В стиле сайта, но вместе с тем очень просто.Завершен14 лет назад
- $88
Создание иллюстраций к руководствамЗавершен14 лет назад
Для сайта http://new.dragocenno.com.ua/ нужно коллаж из ювелирных украшений, вместо картинки в скрепке. Что-то типа россыпи драгоценностей на подобранном фоне. При необходимости предоставлю фото некоторых украшений. От вас - БЮДЖЕТ и СРОКИ. ...Завершен14 лет назад
Нужно припорошить объекты снегом, выглядеть должно аккуратно и правдоподобно. Снег должен быть на лампочках и на проводах, иллюстрация прилагается. Делается для этого сайта - lt-elektro.ru , так что примите во внимание фон и другие ...Завершен14 лет назад
- $100
Требуется нарисовать белку, в нескольких позах. Белка как персонаж, которая советует подарки, как для подростков, так и взрослых, Она должна быть мультяшной, веселой, вызывать доверие. Срок 1-2 дняЗавершен14 лет назад