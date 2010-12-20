Требуется дизайн макета тантамарески для детского новогоднего праздника. Должно быть что-то сказочное и мультяшное. Персонажи: Дед Мороз, Снегурочка и ребёнок лет 8-10 (пол ребёнка должен быть не определён). Сроки короткие. ...
Проект для Юлии Полянской
Требуется нарисовать белку, в нескольких позах. Белка как персонаж, которая советует подарки, как для подростков, так и взрослых, Она должна быть мультяшной, веселой, вызывать доверие.
Срок 1-2 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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