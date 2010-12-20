Проект для Юлии Полянской

Народ! кто может нарисовать портрет мужчины по фотографии? но только НЕ срисовать как есть, а изменить позу, жест..что бы создавалось впечатление, что человека рисовали по памяти. портрет карандашем или чтобы создавалось впечатление, что нарисовано карандашем.