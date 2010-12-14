С картинки нужно убрать фон

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Закрыт28 заявок405 просмотров

Добрый день.

Нужно сделать узор в векторе.

Интерисует стоимость и сроки.

файл в приложении

Спасибо. Дмитрий

14 лет назад
Mihnya
45 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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