Разработка праздничной новогодней открытки.

Добрый день!

Необходимо создать праздничную, новогоднюю открытку по тематике Дата-Центры.

Креативность, свежесть мышления , оригинальность с здоровым юмором, приветствуются.

Новогодняя открытка готовится для читателей проекта http://TelecomBloger.ru, там Вы сможете почерпнуть все необходимые материалы для ее создания .

P.S. Обращаю Ваше внимание, что я не готов платить деньги за то, что вы работу работаете, мне нужен готовый результат, если он меня устраивает, то я его оплачу , в объеме и сроках оговоренных заранее. Никаких авансов!

Сроки 3 дня.

Оплата в WMR