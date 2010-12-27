Подарочный набор для компании
Разработка праздничной новогодней открытки.
Добрый день!
Необходимо создать праздничную, новогоднюю открытку по тематике Дата-Центры.
Креативность, свежесть мышления , оригинальность с здоровым юмором, приветствуются.
Новогодняя открытка готовится для читателей проекта http://TelecomBloger.ru, там Вы сможете почерпнуть все необходимые материалы для ее создания .
P.S. Обращаю Ваше внимание, что я не готов платить деньги за то, что вы работу работаете, мне нужен готовый результат, если он меня устраивает, то я его оплачу , в объеме и сроках оговоренных заранее. Никаких авансов!
Сроки 3 дня.
Оплата в WMR
Выбранный исполнитель
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