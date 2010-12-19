Нарисовать схему

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен6 заявок252 просмотра

Неоходимо красиво нарисовать схему иерархии сотрудников в предприятии, сверх вниз 16 человек. Название должностей оживить какими-нибудь иконками. Для размещения на сайте в рубрике "О компании". В стиле сайта, но вместе с тем очень просто.

14 лет назад
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена великолепно. Учитывая нашу требовательность к художественному вкусу и дизайну - мы не внесли ни одной поправки. Очень порадовало, что Татьяна идеально чувствует общую концепцию. Обязательно обратимся в следующий раз. Спасибо!
Хороший заказчик, мометальная оплата. Понравилось работать с Вами, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Bogdanovskaya
Татьяна 
50 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад

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