Персональный проект для Богдановской Татьяны

Положительный результат работы, положительные эмоции от работы с Татьяной - всегда на связи - оч. быстро и профессионально работает - умеет слушать, думать, фантазировать и творить - ответственна и порядочна На мой взгляд, Татьяна относится к той небольшой части удалённых работников, с которыми можно строить долгосрочные деловые взаимоотношения не опасаясь "сбоев связи", "болезни родственников", "скоропостижных и неожиданных событий", мешающих выполнению ваших проектов качественно и в срок.