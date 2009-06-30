zaznobushka

Наталья zaznobushka

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад

Портфолио: freelance.ru/users/zaznobushka/

Портфолио

Отзывы заказчиков

DeGas
42 года
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$2
10 баллов
14 лет назад
Разработка праздничной новогодней открытки.
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
zooandrey
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
$50
10 баллов
15 лет назад
Дизайн упаковки
Огромное СПАСИБО !!!!!! Супер качественная,грамотная работа! Наши местные "дизайнеры" отдыхают! Рекомендую всем !!!!!! Наташенька,в дальнейшем только к тебе!!!!!!
Очень хороший заказчик! Знает, чего хочет и умеет объяснить это дизайнеру.
Ответный отзыв
Lorge
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
31 отзыв
$17
10 баллов
15 лет назад
Создание иллюстрации на тему гаража с авто
Работа сделана! Все отлично!
wmz
42 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
25 отзывов
$3
10 баллов
16 лет назад
Аватар для форумов
Отличная аватарка. большое спасибо
Было приятно сотрудничать!
Ответный отзыв
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга