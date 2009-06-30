Портфолио: freelance.ru/users/zaznobushka/
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Портфолио
- Этикетка для сухофруктов412 просмотров
- Аватарка Crazy belka391 просмотр
Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
14 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
15 лет назад
Огромное СПАСИБО !!!!!! Супер качественная,грамотная работа! Наши местные "дизайнеры" отдыхают! Рекомендую всем !!!!!! Наташенька,в дальнейшем только к тебе!!!!!!
Ответный отзыв
Очень хороший заказчик! Знает, чего хочет и умеет объяснить это дизайнеру.
$17
10 баллов
15 лет назад
Работа сделана! Все отлично!
$3
10 баллов
16 лет назад
Отличная аватарка. большое спасибо
Ответный отзыв
Было приятно сотрудничать!
Верстка полиграфии
2 отзыва
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
от $30
от 3 дней
нет рейтинга
Баннеры
нет отзывов
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Логотипы и Знаки
нет отзывов
от $100
от 5 дней
нет рейтинга
Обработка фотографий
нет отзывов
от $15
от 1 дня
нет рейтинга