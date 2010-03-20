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Дизайн упаковки
Требуется разработать дизайн упаковки для линейки наполнителей (для туалетов, но это слово обычно не пишут) для животных. Размер - 25 на 30. Это будет наклейка на пакет с продукцией. Название Лесовичек.
На рисунке добрый старичек лесовичек и рядом с ним животное (сытое и довольное или веселое). Тип животного в зависимости от типа наполнителя - гранулированные опилки для кошек, гранулированные опилки для домашних грызунов, луговое сено для домашних грызунов, опилки.
Главная фраза, которая должна доминировать - Обеззоражено и гранулировано горячим паром без использоавния химических связующих и какой нибудь символ на эту тему. (один из страхов пользоватлей этого продукта, что опилки гранулированы химией и что там всякая вредная химия или на худой конец паразиты.. ) В общем, это экологически чистый и безопасный, в отличие от других, продукт.
Данные: Изготовитель ООО "Ноев Ковчег", Иркутская обл., г. Братск, ул. Сосновая 30, тел. (3953) 292912
Выбранный исполнитель
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