Дизайн упаковки

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Завершен7 заявок325 просмотров

Требуется разработать дизайн упаковки для линейки наполнителей (для туалетов, но это слово обычно не пишут) для животных. Размер - 25 на 30. Это будет наклейка на пакет с продукцией. Название Лесовичек.

На рисунке добрый старичек лесовичек и рядом с ним животное (сытое и довольное или веселое). Тип животного в зависимости от типа наполнителя - гранулированные опилки для кошек, гранулированные опилки для домашних грызунов, луговое сено для домашних грызунов, опилки.

Главная фраза, которая должна доминировать - Обеззоражено и гранулировано горячим паром без использоавния химических связующих и какой нибудь символ на эту тему. (один из страхов пользоватлей этого продукта, что опилки гранулированы химией и что там всякая вредная химия или на худой конец паразиты.. ) В общем, это экологически чистый и безопасный, в отличие от других, продукт.

Данные: Изготовитель ООО "Ноев Ковчег", Иркутская обл., г. Братск, ул. Сосновая 30, тел. (3953) 292912

15 лет назад
zooandrey
Андрей 
57 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

zaznobushka
Наталья 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$50
3 дня
Огромное СПАСИБО !!!!!! Супер качественная,грамотная работа! Наши местные "дизайнеры" отдыхают! Рекомендую всем !!!!!! Наташенька,в дальнейшем только к тебе!!!!!!
Очень хороший заказчик! Знает, чего хочет и умеет объяснить это дизайнеру.

Заявки фрилансеров

zaznobushka
Наталья 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад

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