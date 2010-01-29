Требуется дизайн пакета для выставки в Германии вот сайт выставки.

http://www.hannovermesse.de/homepage_e

На пакете должно быть написано

"Каталог участников коллективной экспозиции организаций научно-промышленного комплекса города Москвы на Ганноверской промышленной ярмарке (19-23 апреля 2010 г., г. Ганновер, Германия).

При поддержке - Департамента науки и промышленной политики города Москвы

Организатор - Московская торгово-промышленная палата"

Логотип выставки http://www.hannovermesse.de/24459

Логотип МТПП и ДНПП в приложенном архиве.

Никаких фирменных цветов нет. Размер пакета 220х300. Пакет бумажный.

Просьба в личку не ломиться, цену указывать сразу.

ПС Тем кто в сервисе недавно предоплаты не будет. Отрицательные отзывы не приветствуются, отсутсвие отзывов тоже.