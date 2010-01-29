Интересует различные варианты обновления стиля продукции цветовые решения,внешний вид. Продукция www.assistant.ua На первом этапе рассматриваются калькуляторы и mp3/4 плееры . В приложении Вы найдете 3 модели, которые предлагаются к рассмотрению (2 ...
Дизайн пакета.
Требуется дизайн пакета для выставки в Германии вот сайт выставки.
http://www.hannovermesse.de/homepage_e
На пакете должно быть написано
"Каталог участников коллективной экспозиции организаций научно-промышленного комплекса города Москвы на Ганноверской промышленной ярмарке (19-23 апреля 2010 г., г. Ганновер, Германия).
При поддержке - Департамента науки и промышленной политики города Москвы
Организатор - Московская торгово-промышленная палата"
Логотип выставки http://www.hannovermesse.de/24459
Логотип МТПП и ДНПП в приложенном архиве.
Никаких фирменных цветов нет. Размер пакета 220х300. Пакет бумажный.
Просьба в личку не ломиться, цену указывать сразу.
ПС Тем кто в сервисе недавно предоплаты не будет. Отрицательные отзывы не приветствуются, отсутсвие отзывов тоже.
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