Дизайн пакета.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт7 заявок354 просмотра

Требуется дизайн пакета для выставки в Германии вот сайт выставки.

http://www.hannovermesse.de/homepage_e

На пакете должно быть написано

"Каталог участников коллективной экспозиции организаций научно-промышленного комплекса города Москвы на Ганноверской промышленной ярмарке (19-23 апреля 2010 г., г. Ганновер, Германия).

При поддержке - Департамента науки и промышленной политики города Москвы

Организатор - Московская торгово-промышленная палата"

Логотип выставки http://www.hannovermesse.de/24459

Логотип МТПП и ДНПП в приложенном архиве.

Никаких фирменных цветов нет. Размер пакета 220х300. Пакет бумажный.

Просьба в личку не ломиться, цену указывать сразу.

ПС Тем кто в сервисе недавно предоплаты не будет. Отрицательные отзывы не приветствуются, отсутсвие отзывов тоже.

15 лет назад
Kostas2001
49 лет
18 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

JetPilot
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
15 лет назад
$30
1 день

Заявки фрилансеров

JetPilot
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
9 отзывов
15 лет назад

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