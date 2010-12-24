Приватный проект для Евгения Павловича

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен1 заявка169 просмотров

Подарочный набор для компании

14 лет назад
ipashtetus
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

epavlovich
Евгений 
51 год
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
35 отзывов
14 лет назад
$1300
3 дня
Мы были приятно удивлены качеством работы фрилансера Евгения. Теперь, в случае необходимости, будем обращаться! Наша комманда маркетологов рекоммендует Евгения для плодотворного и творческого сотрудничества.
Интересное задание и своевременная оплата. Спасибо за сотрудничество, всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

epavlovich
Евгений 
51 год
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Был
13 лет назад
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