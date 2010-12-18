Создание новогодней открытки.

Необходимо подготовить новогоднюю открытку, которую мы могли бы разослать всем нашим клиентам.

Открытка будет содержать небольшое четверостишие и краткое поздравление от нас.

Все это надо красиво оформить с каким-нибудь красивым изображением.

Указывайте стоимость и сроки разработки.

Предложения оставляйте только здесь - не надо писать в аську, на почту или в ЛС.

Обязательно наличие аналогичных работ в портфолио.

Предложения без указания аналогичных работ отклоняются!

Update: Открытка будет рассылаться в теме письма по почте, поэтому рассматриваем варианты именно с созданием простой картинки.