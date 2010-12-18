Создание новогодней открытки.

  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт24 заявки434 просмотра

Необходимо подготовить новогоднюю открытку, которую мы могли бы разослать всем нашим клиентам.

Открытка будет содержать небольшое четверостишие и краткое поздравление от нас.

Все это надо красиво оформить с каким-нибудь красивым изображением.

Указывайте стоимость и сроки разработки.

Предложения оставляйте только здесь - не надо писать в аську, на почту или в ЛС.

Обязательно наличие аналогичных работ в портфолио.

Предложения без указания аналогичных работ отклоняются!

Update: Открытка будет рассылаться в теме письма по почте, поэтому рассматриваем варианты именно с созданием простой картинки.

14 лет назад
Darsi
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка праздничной новогодней открытки.

    $100

    Добрый день! Необходимо создать праздничную, новогоднюю открытку по тематике Дата-Центры. Креативность, свежесть мышления , оригинальность с здоровым юмором, приветствуются. Новогодняя открытка готовится для читателей ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Иллюстрации для обложек книг

    $500

    Издательство ищет иллюстраторов (для обложек книг). Тематика : 1). Исторические романы (есть описание сюжета иллюстрации ) на тему русской истории. Необходимо знание костюмов и антуража. 2). Современный роман о любви, сложных отношениях (это не бульварный ...

    Иллюстрации и Рисунки25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Новогодняя открытка

    $50

    То что можно разослать клиентам с поздравлением НГ тематика НГ +биржевая тигр с быком и т.п. Приколы приветствуются Открытка от сообщества трейдеров, получатели представители различных компаний и клиенты сайта http://www.onix-trade.net/forum/index.php?act=idx ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Нарисовать схему

    $5

    Неоходимо красиво нарисовать схему иерархии сотрудников в предприятии, сверх вниз 16 человек. Название должностей оживить какими-нибудь иконками. Для размещения на сайте в рубрике "О компании". В стиле сайта, но вместе с тем очень просто.

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Коллаж из ювелирных украшений

    Для сайта http://new.dragocenno.com.ua/ нужно коллаж из ювелирных украшений, вместо картинки в скрепке. Что-то типа россыпи драгоценностей на подобранном фоне. При необходимости предоставлю фото некоторых украшений. От вас - БЮДЖЕТ и СРОКИ. ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Качественно нарисовать снег на объектах

    Нужно припорошить объекты снегом, выглядеть должно аккуратно и правдоподобно. Снег должен быть на лампочках и на проводах, иллюстрация прилагается. Делается для этого сайта - lt-elektro.ru , так что примите во внимание фон и другие ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Проект для Юлии Полянской

    $100

    Требуется нарисовать белку, в нескольких позах. Белка как персонаж, которая советует подарки, как для подростков, так и взрослых, Она должна быть мультяшной, веселой, вызывать доверие. Срок 1-2 дня

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Тантамареска

    Требуется дизайн макета тантамарески для детского новогоднего праздника. Должно быть что-то сказочное и мультяшное. Персонажи: Дед Мороз, Снегурочка и ребёнок лет 8-10 (пол ребёнка должен быть не определён). Сроки короткие. ...

    Иллюстрации и Рисунки14 заявок
    Закрыт
    14 лет назад