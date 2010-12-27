Открытка - коллаж

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен36 заявок1884 просмотра
#1$33

Нужна новогодняя открытка в виде пса вызывающего кролика из шапки.

Фото пса приложено. Нужно вырезать, подчистить...

В лапу псу добавить искрящуюся волшебную палочку.

Фон, кролика и шапку Вы можете выбрать сами.

Приколы приветствуются.

На открытке должны быть размещены надписи "2011" и "С новым годом!".

Оригинальное фото пса в RAW формате http://laper.ru/sites/default/files/Video/1034.zip

14 лет назад
invertex
44 года
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Победитель конкурса

Akhineya
Ра 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1
Татьяна безусловно очень талантливый художник. Ее работа это не просто ремесло, а искусство наполненное энергией и жизненной силой.
Люблю когда люди знают чего хотят! вдохновилась идеей и с удовольствием её воплотила! с заказчиком приятно работать =)

Заявки фрилансеров

Akhineya
Ра 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
14 лет назад
#1

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