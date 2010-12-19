Export fla в пнг

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Закрыт7 заявок236 просмотров

Добрый

у меня есть графика в .fla и хотелось бы сохранить ее в .png

У кого есть на это время напиши сюда.

Это простая работка так как ничего сложного нету и надо будет сделать все это сегодня-завтра.

14 лет назад
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11 лет назад

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