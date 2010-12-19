Новогодняя открытка

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  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт22 заявки414 просмотров

Сделать новогоднюю открытку, можно использовать готовые фотографии любые материалы, на ней будет простой текст и логотип (кроме всего прочего:)

14 лет назад
SoFuWa
Сергей 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 отзывов

Выбранный исполнитель

leopoldushka
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

leopoldushka
Евгений 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад