Дизайн карманного календарика

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Закрыт16 заявок280 просмотров

Добрый день.

Нужен дизайн карманного календаря в Corel Draw. Никаких картинок, рисунков и т.д. фон -переход цветов....я дам зарисовки...напишу что должно быть на лицевой стороне. ну и обратную сторону -сетку календаря ... его оформить.......Кто может сделать?....... Ваши цены...и предложения в личку.

Мне нужен формат, который позволил бы придти в печатный центр и предоставить на флешке им файлы календаря для распечатки.

14 лет назад
Ger-da
40 лет
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад
$15
1 день

Заявки фрилансеров

sanek03
36 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 лет назад

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