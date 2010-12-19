Дизайн карманного календарика

Добрый день.

Нужен дизайн карманного календаря в Corel Draw. Никаких картинок, рисунков и т.д. фон -переход цветов....я дам зарисовки...напишу что должно быть на лицевой стороне. ну и обратную сторону -сетку календаря ... его оформить.......Кто может сделать?....... Ваши цены...и предложения в личку.

Мне нужен формат, который позволил бы придти в печатный центр и предоставить на флешке им файлы календаря для распечатки.